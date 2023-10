Die Sport-Höhepunkte am Donnerstag, 5. Oktober

Anzeige

Der SC Freiburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind im Europapokal gefordert. Freiburg empfängt um 18.45 Uhr in der Europa League West Ham United, die formstarken Leverkusener spielen um 21.00 Uhr bei Molde FK in Norwegen auf ungewohntem Kunstrasen. Frankfurt bekommt es zeitgleich in der Conference League in Griechenland mit PAOK Saloniki zu tun. Alle drei deutschen Klubs waren mit Siegen in die Gruppenphase gestartet.

Wenn Bayern München den Rivalen Alba Berlin zum Start der EuroLeague empfängt, treffen auch vier Weltmeister aufeinander. Die Bayern haben Andreas Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey im Kader, Alba kommt mit Kapitän Johannes Thiemann. Das deutsche Duell in der europäischen Königsklasse beginnt um 20.30 Uhr.

Lukas Dauser geht als klarer Außenseiter ins Mehrkampffinale der WM in Antwerpen. Für den deutschen Topturner ist der Wettkampf ab 19.30 Uhr allerdings die Generalprobe für das Barrenfinale am Sonntag, in dem der Olympiazweite von Tokio 2021 die Goldmedaille anpeilt.