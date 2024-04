Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 05. April

Anzeige

Die DFB-Frauen starten in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2025 in der Schweiz - mit einer neuen Kapitänin: Giulia Gwinn wird in Abwesenheit von Alexandra Popp das Team gegen Österreich auf das Feld führen. Noch nie haben die deutschen Fußballerinnen gegen Österreich verloren. Ab 20.30 Uhr will das Team von Hurst Hrubesch in Linz dafür sorgen, dass die Bilanz makellos bleibt.

Titelverteidiger Red Bull München und die Straubing Tigers straucheln im Halbfinale der DEL-Play-offs: Beide Teams liegen in ihren Serie jeweils 0:2 zurück, eine dritte Niederlage in der Best-of-Seven-Serie können sie sich fast nicht erlauben. Die Tigers spielen um 19.30 Uhr bei den Eisbären Berlin. München muss ab 19.00 Uhr beim Überraschungsteam Fischtown Pinguins Bremerhaven antreten.

Werder Bremen steht im Niemandsland der Tabelle und hat die letzten vier Partien verloren. In Frankfurt will das Team von Ole Werner einen Sieg holen. Doch auch die Eintracht braucht Punkte, um Platz sechs und damit die Teilnahme am Europapokal zu festigen. Angepfiffen wird die Partie um 20.30 Uhr.