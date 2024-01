Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 05. Januar

Anzeige

Die deutschen Biathleten starten in Oberhof in den ersten Heim-Weltcup der Saison. Nach der wetterbedingten Verlegung des Rennens will Benedikt Doll im Sprint der Männer ab 11.20 Uhr auf seinem Sieg beim vergangenen Weltcup in Lenzerheide aufbauen. Beim Sprint-Rennen der Frauen hofft Franziska Preuß ab 14.25 Uhr auf den nächsten starken Auftritt.

Die Skispringer reisen zum Finale der Vierschanzentournee nach Bischofshofen. Andreas Wellinger ist bei umgerechnet zweieinhalb Metern Rückstand auf den Japaner Ryoyu Kobayashi noch voll im Rennen um den Gesamtsieg. Die Qualifikation für das letzte von vier Springen beginnt um 16.30 Uhr.

Beim United Cup in Australien peilt das deutsche Team das Halbfinale an. Im Viertelfinale treffen Angelique Kerber, Alexander Zverev und Co. auf Griechenland. Aufschlag in der Ken Rosewall Arena von Sydney ist um 7.30 Uhr MEZ.