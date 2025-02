Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 07. Februar

Zum Auftakt des 21. Bundesliga-Spieltags empfängt Bayern München den SV Werder Bremen (20.30/DAZN). Das Traditionsduell findet bereits zum 116. Mal statt, 62 Spiele davon konnten die Bayern für sich entscheiden. Die Bremer liegen nur knapp hinter den Europapokalplätzen, Rekordmeister Bayern will seine Tabellenführung zementieren. In der Vorsaison überraschte Bremen in München mit einem 1:0-Erfolg.