Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 1. März 2024

Der erste Arbeitstag von Max Eberl beim FC Bayern hat es in sich. Im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg darf sich der Rekordmeister keinen weiteren Ausrutscher erlauben, will er bei der schier aussichtslosen Jagd auf Tabellenführer Bayer Leverkusen nicht schon abreißen lassen. Anstoß im Breisgau ist um 20.30 Uhr.

Biathlet Benedikt Doll startet im Einzel über 20 Kilometer am Holmenkollen in Oslo seine Abschiedstour. Der 33-Jährige wird nach den noch ausstehenden drei Weltcups seine erfolgreiche Karriere beenden. Los geht es in Norwegen um 15.30 Uhr. Auch die Frauen sind im Einsatz, das am Donnerstag wegen des schlechten Wetters abgesagte Einzel wird ab 12.30 Uhr nachgeholt.

Weltmeister Max Verstappen? Oder doch einer der Herausforderer? In Bahrain wird die erste Pole Position der neuen Formel-1-Saison ausgefahren. Das Qualifying beginnt um 17.00 Uhr MEZ, zuvor steht ab 13.30 noch ein freies Training auf dem Programm.