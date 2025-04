Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 11. April

FUSSBALL: Hasenhüttl trifft auf Ex-Klub

FORMEL 1: Warm-up vor dem Wüsten-Rennen

EISHOCKEY: Haie mit Matchbällen für DEL-Finale

GOLF: Runde zwei beim Masters in Augusta

FUSSBALL: Der 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt in Wolfsburg: Beim kriselnden VfL wackelt der Stuhl von Trainer Ralph Hasenhüttl vor dem Heimspiel gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig. Denn das internationale Geschäft droht der Klub aus der Autostadt zu verpassen - auf der Gegenseite hat aber auch RB seit über fünf Monaten kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

FORMEL 1: In der Königsklasse des Motorsports steht die vierte WM-Station an. In Bahrain können Weltmeister Max Verstappen, Lando Norris und Co. vor dem Flutlichtspektakel in Sakhir am Sonntag gleich die Muskeln spielen lassen, wenn ab 13.30 Uhr und 17.00 Uhr jeweils das Freie Training über die Bühne geht.

EISHOCKEY: Die Kölner Haie können das Ticket für die Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin lösen. Dafür muss beim Hauptrundensieger ERC Ingolstadt ab 19.00 Uhr der vierte Sieg im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie her. Für die Haie wäre es die erste Finalteilnahme seit 2014.

GOLF: In Augusta im US-Bundesstaat Georgia steht die zweite Runde des Masters an. Die deutsche Golf-Ikone Bernhard Langer, Turniersieger von 1985 und 1993, ist beim letzten Auftritt an der Magnolia Lane ab 17.49 Uhr auf dem legendären Grün unterwegs. Kurz danach beginnt auch Stephan Jäger um 18.22 Uhr (beides MESZ).