Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 12. April

Der FC Augsburg kämpft um Platz sieben und damit um eine Chance auf den Europapokal. Zum Auftakt des 29. Bundesligaspieltags empfängt die Mannschaft von Trainer Jess Thorup Union Berlin. Das Überraschungsteam der vergangenen Saison braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Sechs Zähler trennen Union vom Relegationsplatz 16.

Beim US Masters in Augusta steht die zweite Runde an. Um den Cut kämpft dann auch Stephan Jäger, der Debütant mit den bayerischen Wurzeln ist einziger Deutscher beim prestigeträchtigen Golfevent im US-Bundesstaat Georgia. Der Fokus liegt allerdings auf Tiger Woods. Der US-Superstar kann sich zum 24. Mal in Folge für die Schlussrunden qualifizieren und damit zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Für Angelique Kerber und ihre Teamkolleginnen geht es beim Billie Jean King Cup in Sao Paulo gegen die Gastgeberinnen aus Brasilien. Die erste Partie auf Sand beginnt um 23.30 Uhr, der Sieger der Begegnung qualifiziert sich für das Finalturnier im November in Sevilla. Kerber gibt ihr Comeback im Team nach ihrer Baby-Pause.