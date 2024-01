Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 12. Januar

Anzeige

Der FC Bayern eröffnet gegen die TSG Hoffenheim das neue Bundesliga-Jahr. Das Spiel steht ganz im Zeichen des Gedenkens an Franz Beckenbauer: Die Spieler laufen mit Trauerflor auf, wie in allen anderen deutschen Fußballstadien an diesem Wochenende wird es eine Schweigeminute geben. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Für die deutschen Biathletinnen um Franziska Preuß steht beim Heim-Weltcup in Ruhpolding der Sprint über 7,5 km auf dem Programm. In Oberhof war Preuß in dieser Disziplin zuletzt Zweite geworden, mit der Staffel war sie am Mittwoch auf Rang drei gelaufen. Der Start erfolgt im 14.30 Uhr.

Nach der Abfahrt am Donnerstag geht es in Wengen für die Skirennläufer mit dem Super-G weiter, Start ist um 12.30 Uhr. Am Samstag folgt dann das klassische Lauberhorn-Rennen, ein Slalom am Sonntag beschließt das Rennwochenende.