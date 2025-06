Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 13. Juni

Die Tennisfans in Stuttgart hoffen auf weitere Erfolge der deutschen Profis. Alexander Zverev trifft in der Runde der besten acht auf Brandon Nakashima aus den USA. Das deutsche Toptalent Justin Engel spielt in seinem ersten Viertelfinale auf der ATP-Tour gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime.

Nach drei Rennen in Europa macht die Formel 1 einen Abstecher nach Kanada. In den ersten freien Trainings in Montréal (19.30/23.00 Uhr) werden wieder die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris vorne erwartet. Weltmeister Max Verstappen hingegen muss sich etwas zügeln, jeder weitere Strafpunkt in den nächsten beiden Rennen zöge eine Sperre des Red-Bull-Stars nach sich.