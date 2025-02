Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 14. Februar

BIATHLON: Preuß greift nach Sprint-Medaille

BIATHLON: Bei der WM in Lenzerheide steht der erste ganz große Kracher an: Im Frauen-Sprint über 7,5 km greift Franziska Preuß nach dem Titel oder zumindest einer Medaille - eine solche hatte die 30-Jährige, die ihm Gesamtweltcup führt, schon am Mittwoch mit der deutschen Mixedstaffel (Bronze) gewonnen. Allerdings könnten die angesagten Schnee- und Windbedingungen für eine Lotterie sorgen. Los geht es um 15.05 Uhr.

SKI ALPIN: 40 Jahren nach dem Triumph von Markus Wasmeier in Bormio ist ein erneuter deutscher WM-Coup im Riesenslalom unwahrscheinlich. In Saalbach-Hinterglemm gehen Fabian Gratz, Anton Grammel und Jonas Stockinger als Außenseiter ins Rennen. Topfavorit ist der Schweizer Marco Odermatt. Lauf eins startet um 9.45 Uhr, das Finale um 13.15 Uhr.

FUSSBALL: In der Bundesliga eröffnen der FC Augsburg und RB Leipzig den 22. Spieltag (20.30 Uhr). Leipzig würde gerne Platz vier festigen, der im gesicherten Mittelfeld platzierte FCA eine Schreckensserie beenden: 16-mal in Folge gab es für die Oberschwaben nun schon keinen Pflichtspielsieg gegen RB (fünf Remis, elf Niederlagen).

FUSSBALL: Spitzenreiter 1. FC Köln kann in der 2. Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen, muss dazu beim 1. FC Magdeburg gewinnen. Magdeburg ist zwar Vierter - hat aber groteskerweise kein einziges Heimspiel in der laufenden Saison gewonnen. Anstoß ist wie beim zweiten Spiel des Abends zwischen Paderborn und Münster um 18.30 Uhr.