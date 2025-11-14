Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 14. November

Am vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation spielt die deutsche Nationalmannschaft um 20.45 Uhr in Luxemburg. Trotz der kurzfristigen Ausfälle von Kapitän Joshua Kimmich und Nico Schlotterbeck muss das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen den Fußball-Zwerg unbedingt gewinnen, um dem Gruppensieg und dem direkten WM-Ticket einen Schritt näher zu kommen.

Alexander Zverev steht bei den ATP Finals vor einem Entscheidungsspiel. Nach der Niederlage gegen Jannik Sinner steht die dritte und letzte Vorrundenpartie an, bei der der Hamburger gegen Félix Auger-Aliassime um den Halbfinaleinzug spielt (nicht vor 20.30 Uhr). Parallel beginnt der Billie Jean King Cup in Ismaning. Die deutschen Tennis-Frauen kämpfen dort um den Klassenerhalt. Zu Beginn trifft das Team ab 15.00 Uhr dabei auf die Türkei.

Nach dem Ausrutscher im Oktober zählt für die U21 in der EM-Qualifikation gegen Schlusslicht Malta nur ein Sieg. Sein Debüt könnte um 18.00 Uhr in Fürth dabei Bayerns Shootingstar Lennart Karl feiern, der 17-Jährige wurde von DFB-Trainer Antonio Di Salvo erstmals nominiert. Said El Mala (1. FC Köln) und Assan Ouédraogo von RB Leipzig werden der deutschen Auswahl dagegen fehlen, sie sind erstmals bei der A-Nationalmannschaft dabei.