Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 15. März

Ab 12.00 Uhr werden in der UEFA-Zentrale in Nyon die Viertelfinal-Duelle in der Champions League ausgelost - Bayern München und Borussia Dortmund könnten aufeinandertreffen. Darüber hinaus werden die Halbfinals gezogen, auch über das "Heimrecht" für das Endspiel am 1. Juni im Wembley-Stadion entscheidet das Los. Aus der Bundesliga sind nur noch die Bayern und der BVB dabei, als mögliche Gegner kommen Spitzenklubs wie Real Madrid, Manchester City oder Paris St. Germain infrage. Ab 13.00 Uhr folgt die Auslosung für die Europa League.

Der 1. FC Köln empfängt RB Leipzig ab 20.30 Uhr und muss wichtige Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga sammeln. Das Team von Trainer Timo Schultz hat die Chance, den FSV Mainz 05 und Darmstadt 98 zu distanzieren. Leipzig könnte derweil mit einem Sieg vorerst auf Rang vier springen. Einfach wird das aber laut Trainer Marco Rose nicht, die Kölner würden leidenschaftlich und gut strukturiert verteidigen.

Beim Auftakt für die Männer beim letzte Weltcup-Wochenende der Saison in Canmore/Kanada steht ab 17.40 Uhr MEZ der Sprint über 10 Kilometer an. Für einen DSV-Athleten wird es etwas ganz Besonderes: Benedikt Doll tritt am Wochenende als letzter aktiver deutscher Weltmeister von der Biathlon-Bühne ab. Zwölf Jahre war er im Weltcup unterwegs.