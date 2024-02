Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 16. Februar

Anzeige

Der 1. FC Köln hofft gegen Werder Bremen auf dringend benötigte Punkte für den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Nach dem jüngsten Sieg gegen Eintracht Frankfurt und dem Unentschieden am Karnevalssonntag bei der TSG Hoffenheim geht der FC mit Selbstvertrauen in die Auftaktpartie des 22. Spieltags. Ab 20.30 Uhr kämpfen die Männer von Trainer Timo Schultz gegen Werder Bremen und den Karnevalskater um die drei Zähler.

Die deutschen Tischtennis-Nationalmannschaften nehmen bei der WM im südkoreanischen Busan den nächsten Anlauf, den übermächtig erscheinenden Chinesen den Titel streitig zu machen. Die Männer müssen beim Auftakt gegen die USA ab 09.00 Uhr dabei den Verlust von Timo Boll verkraften. Das Tischtennis-Idol droht wegen einer Augenentzündung gar die komplette WM zu verpassen, nach einem Arztbesuch am Freitag soll Klarheit herrschen. Die Frauen um Vize-Europameisterin Nina Mittelham starten um 12.00 Uhr gegen Polen in das Turnier.

Ski-Rennläuferin Lara Gut-Behrami könnte beim Speed-Triple in Crans Montana bereits für eine Vorentscheidung im Gesamt-Weltcup der Alpinen sorgen. Die Schweizer Lokalmatadorin gilt in Abwesenheit von Dominatorin Mikaela Shiffrin und Olympiasiegerin Sofia Goggia ab 10.30 Uhr als Favoritin auf den Sieg in der ersten Abfahrt und könnte ihren Konkurrentinnen in der Gesamtwertung davonziehen. Auch bei der zweiten Abfahrt am Samstag sowie beim Super-G am Sonntag dürfte Gut-Behrami mit den besten Chancen an den Start gehen.