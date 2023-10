Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 20. Oktober

Anzeige

Nationalstürmer Niclas Füllkrug trifft mit Borussia Dortmund erstmals seit seinem Wechsel auf Werder Bremen. Keine 70 Stunden nachdem Füllkrug dem DFB-Team gegen Mexiko in den USA ein 2:2 rettete, will der Angreifer gegen seinen Ex-Klub die BVB-Serie von vier Siegen ausbauen. Die kriselnden Bremer hoffen dagegen auf eine Wiederholung des Coups aus der vergangenen Saison, als Werder durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 3:2 in Dortmund triumphierte. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Die erstarkten All Blacks aus Neuseeland wollen bei der Rugby-WM in Frankreich gegen Argentinien mit aller Macht wieder ins Finale. Eine Woche nach dem so überraschenden wie verdienten Erfolg gegen die favorisierten Iren kann der dreifache Titelträger gegen die Südamerikaner bereits zum fünften Mal ins Endspiel einziehen - das wäre Rekord. Antritt im Stade de France in Paris ist um 21.00 Uhr.

Die Formel 1 kehrt für den 18. WM-Lauf in ihren größten Wachstumsmarkt zurück: In Austin/Texas steht der Große Preis der USA auf dem Plan. Dem Auftakt auf dem "Circuit of The Americas" mit dem ersten freien Training folgt das Qualifying für das Sprintrennen am Samstag. Für Nico Hülkenbergs Arbeitgeber Haas ist Austin ein Heimspiel. Entsprechend gut vorbereitet will der US-Rennstall den Deutschen ins Rennen schicken. Ab 19.30 Uhr zeigen sich die Piloten auf der Strecke.