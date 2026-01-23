Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 23. Januar

FUSSBALL: Hamburger Derby im Tabellenkeller

TENNIS: Zverev trifft in Melbourne auf Norrie

BIATHLON: Preuß im Einzel in Nove Mesto gefordert

FUSSBALL: Der FC St. Pauli empfängt im Stadtderby den Hamburger SV (20.30 Uhr). Für beide Klubs geht es am Millerntor um wichtige Punkte im Abstiegskampf. St. Pauli belegt mit zwölf Punkten den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga, der HSV liegt fünf Punkte davor auf Rang 14.

TENNIS: Für Alexander Zverev geht die Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel weiter. Der deutsche Tennisprofi trifft in der dritten Runde der Australian Open auf den Briten Cameron Norrie (8.30 Uhr).

BIATHLON: Die deutschen Biathletinnen gehen beim Weltcup in Nove Mesto im Einzel an den Start (18.15 Uhr). Mit Franziska Preuß und Anna Weidel sind zwei Athletinnen aus dem deutschen Olympiateam dabei.