Die Sport-Höhepunkte am Freitag, 8. September

Anzeige

Im Kampf um das WM-Finale müssen Dennis Schröder und Co. den Topfavoriten aus dem Weg räumen. Die deutschen Basketballer und Medaillenjäger treffen in der Vorschlussrunde auf den fünfmaligen Weltmeister aus den USA mit NBA-Profis wie Kapitän Jalen Brunson, Tyrese Haliburton oder Anthony Edwards. Um 14.40 Uhr geht es los in der Mall of Asia Arena von Manila.

Die U21-Fußballer stellen nach der schwachen EM alles auf Null. Zu den wenigen bekannten Gesichtern beim Neustart gehört Youssoufa Moukoko. Beim Test gegen die Ukraine in Saarbrücken kann der neue Jahrgang ab 18.15 Uhr erstmals beweisen, dass er besser ist als seine Vorgänger.

Bei den US Open bekommt es Zverev-Bezwinger Carlos Alcaraz im Kampf um den Finaleinzug mit dem Russen Daniil Medwedew zu tun. Der Spanier ist nur noch zwei Siege von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Das zweite Halbfinale in New York bestreiten Novak Djokovic aus Serbien und US-Youngster Ben Shelton.

Bei den Europameisterschaften der Dressurreiter in Riesenbeck kommt es zum Kräftemessen der Spitzenreiterinnen. Im Grand Prix Special verteidigt Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera ihren ersten von zwei Titeln in der Einzelkonkurrenz. Dabei schaut die Dressurszene auch gespannt auf Weltmeisterin Charlotte Fry, die erstmals seit ihrem WM-Triumph mit Glamourdale in einem Einzelwettkampf gegen "JBW" und Dalera antritt. Die Prüfung startet um 10.15 Uhr.