Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 10. April

Bundesligist Borussia Dortmund will in der Champions League an seine guten internationalen Leistungen in dieser Saison anknüpfen. Im Viertelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid gilt es für die Borussen sich in eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel vor eigenem Publikum zu bringen. Im Wanda Metropolitano muss Trainer Edin Terzic auf den angeschlagenen Angreifer Donyell Malen verzichten. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Parallel spielt Paris St. Germain gegen den FC Barcelona um Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen.

In Spiel fünf der Halbfinal-Begegnung zwischen den Eisbären Berlin und den Straubing Tigers könnte es zur Entscheidung im Kampf ums Finale kommen. Rekordmeister Berlin führt in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 und kann vor heimischem Publikum den Finaleinzug perfekt machen. Das erste Bully erfolgt um 19.30 Uhr.

Die Telekom Baskets Bonn machen sich in der Champions League auf den Weg nach Griechenland. Dort wartet Viertelfinal-Gegner GS Peristeri, die Bonn im Hinspiel souverän mit 89:78 besiegte. Mit der Führung in der Best-of-three-Serie kann Bonn den Halbfinaleinzug eintüten und das Entscheidungsspiel umgehen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.