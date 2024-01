Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 10. Januar

Anzeige

Um 20.45 Uhr ist es so weit: Deutschland startet in die Heim-EM - und das mit einem Zuschauer-Weltrekord. Im Düsseldorfer Fußballstadion trifft die DHB-Auswahl, die das Halbfinale anpeilt, vor über 50.000 Fans zum Auftakt der Gruppenphase auf die Schweiz.

Der Biathlon-Zirkus ist in Ruhpolding zu Gast. Vor den enthusiastischen Heimfans machen die Frauen den Auftakt - um 16.30 Uhr steht die Staffel an. Nach dem enttäuschenden fünften Rang in Oberhof wollen es Franziska Preuß und ihre Teamkolleginnen diesmal besser machen.

Die deutschen Paarlauf-Meister Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin aus Berlin starten bei der EM im litauischen Kaunas ihre Gold-Mission. Im Kurzprogramm wollen die Sieger des Grand-Prix-Finales ab 12.00 Uhr eine gute Ausgangslage für die Kür am Donnerstag schaffen.