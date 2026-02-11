Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 11. Februar

Rekordgewinner Bayern München und RB Leipzig ermitteln am Mittwochabend im DFB-Pokal den vierten und letzten Halbfinalisten. Die Fußballer aus München wollen dabei den nächsten Schritt in Richtung seines 21. Triumphes machen. Die Gäste konnten die Trophäe bisher zweimal gewinnen.

In der Handball-Bundesliga kehren am Mittwoch auch Spitzenreiter SC Magdeburg und Titelverteidiger Füchse Berlin nach der EM in den Meisterschafts-Alltag zurück. Magdeburg empfängt dabei den Tabellendritten TBV Lemgo Lippe zum Spitzenspiel, während Berlin bei Abstiegskandidat HSG Wetzlar die Spitzenteams in Sichtweite behalten will.