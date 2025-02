Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 12. Februar

FUSSBALL: Bayern muss in Glasgow bestehen

BIATHLON: WM in Lenzerheide startet mit Mixed-Staffel

SKI ALPIN: Männer fahren im neuen Team-Wettbewerb

FUSSBALL: Dem FC Bayern München steht in der Champions League ein echter Härtetest bevor. Im Play-Off-Hinspiel bei Celtic Glasgow (21.00/DAZN) muss sich der deutsche Rekordmeister im legendären Celtic Park, auch "Paradise" genannt, beweisen. Nachdem die Münchner die direkte Achtelfinal-Qualifikation noch verpasst hatten, möchten sie nun möglichst gleich im ersten der zwei Spiele die Weichen Richtung nächste Runde stellen.

BIATHLON: In Lenzerheide/Schweiz starten die deutschen Biathleten und Biathletinnen mit der Mixed-Staffel (14.30/ZDF) in die Weltmeisterschaft. Auf 4x6 Kilometern will sich die deutsche Auswahl gleich die erste Medaille sichern und so einen Traumstart in die WM feiern.

SKI ALPIN: Bei der Alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm/Österreich fahren die Männer erstmalig in der neuen Team-Kombination. Für den DSV geht nur eine Mannschaft an den Start, Romed Baumann (Abfahrt) und Linus Straßer (Slalom) werden das Rennen gemeinsam bestreiten. Der Abfahrts-Wettbewerb beginnt um 10.00 Uhr, der Slalom um 13.15 (jeweils ZDF und Eurosport).