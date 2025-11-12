Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 12. November

TENNIS: Zverev mit schwerer Aufgabe gegen Sinner

FUSSBALL: Bayern-Fußballerinnen treffen auf Titelverteidiger Arsenal

TENNIS: Bei den ATP-Finals der besten Tennisspieler der Saison wartet auf Alexander Zverev in Turin eine ganz schwere Aufgabe. Der zweimalige Finals-Champion bekommt es in seinem zweiten Gruppenspiel ab 20.30 Uhr mit Titelverteidiger Jannik Sinner (Italien) zu tun. Beide haben ihr erstes Spiel ohne Satzverlust gewonnen. Zuvor (14.00) stehen sich in der gleichen Gruppe Ben Shelton (USA) und Félix Auger-Aliassime (Kanada) gegenüber.

FUSSBALL: Die Fußballerinnen von Bayern München treffen am dritten Spieltag der Champions League auf Titelverteidiger FC Arsenal. Beide Teams haben bereits ihre erste Niederlage kassiert - Bayern am ersten Spieltag mit 1:7 beim FC Barcelona, Arsenal mit 1:2 gegen Lyon - und dürfen sich im Kampf um einen der ersten vier Plätze der 18er-Liga, die zum direkten Einzug ins Viertelfinale berechtigen, möglichst keinen weiteren Rückschlag erlauben. Anpfiff in der großen Münchner Arena ist um 18.45 Uhr.