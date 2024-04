Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 17. April

Anzeige

Der FC Bayern steht vor einem der wichtigsten Spiele des Jahres. In der Champions League kämpft der deutsche Rekordmeister gegen den FC Arsenal um den Einzug ins Halbfinale, nach dem 2:2 im Hinspiel in London ist die Ausgangsposition für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel durchaus vielversprechend. Anpfiff in München ist um 21.00 Uhr.

Im Play-off-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft stehen sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Eisbären Berlin beim ersten von maximal sieben Spielen gegenüber. Bremerhaven hat sich erstmals für das Finale qualifiziert, die Eisbären feierten 2022 ihren bislang letzten von neun Meistertiteln. Los geht es in Bremerhaven um 19.30 Uhr.

Bei den Tennis-Turnieren in München und Stuttgart greifen Alexander Zverev und Angelique Kerber ins Geschehen ein. Zverev, 2017 und 2018 Sieger in München, trifft in der bayrischen Landeshauptstadt auf den Österreicher Juri Rodionov. Die zweimalige Stuttgart-Siegerin (2016, 2017) Kerber bekommt es bei ihrem Auftaktmatch in der Runde der letzten 32 mit der Britin Emma Raducanu, US-Open-Champion von 2021, zu tun.