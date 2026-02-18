Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 18. Februar

FUSSBALL: CL-Play-offs: Leverkusen zu Gast in Piräus

HANDBALL: Zum CL-Restart: Magdeburg empfängt GOG Handbold

FUSSBALL: Bayer Leverkusen spielt in den Play-offs der Champions League gegen Olympiakos Piräus um den Einzug ins Achtelfinale. Im Hinspiel in Piräus soll ab 21.00 Uhr der Grundstein zum Weiterkommen gelegt werden. Ende Januar hatten ausgerechnet die Griechen für die bis dato letzte Niederlage Leverkusens gesorgt, für die sich die Werkself nun revanchieren will. Zuvor ist Nationalstürmer Nick Woltemade mit Newcastle United zu Gast bei Qarabag Agdam (18.45 Uhr).

HANDBALL: Der SC Magdeburg will mit einem Sieg gegen den dänischen Verein GOG Handbold aus der zweimonatigen Winterpause der Champions League kommen. Der Titelverteidiger aus Magdeburg führt die Gruppe B der Königsklasse nach zehn Spieltagen ungeschlagen an. Das Hinspiel in Dänemark entschied Magdeburg klar für sich. Dem SCM reicht dank eines Vorsprungs von acht Punkten auf den Dritten Wisla Plock bereits ein Zähler aus den vier verbleibenden Spielen, um sich vorzeitig das Viertelfinalticket zu sichern. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr.