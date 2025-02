Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 19. Februar

FUSSBALL: BVB peilt Champions-League-Achtelfinale an

BIATHLON: Horn und Co. hoffen auf WM-Trendwende

HANDBALL: Magdeburg in Champions League unter Druck

FUSSBALL: Allen Problemen zum Trotz will Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der Champions League den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. In das Play-off-Rückspiel gegen Sporting Lissabon geht das Team von Trainer Niko Kovac nach dem Hinspiel vor Wochenfrist in Portugal mit einem 3:0-Vorsprung. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

BIATHLON: Die deutschen Biathleten hoffen bei der WM in Lenzerheide am Mittwoch nach den bislang ernüchternden Männer-Rennen ohne Top-15-Platzierungen auf eine Trendwende. Im Einzel-Wettbewerb über 20 km ab 15.05 Uhr wollen Philipp Horn und Co. in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

HANDBALL: Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg kämpft in der Champions League am Mittwoch um eine bessere Ausgangsposition für den Einzug in die K.o.-Phase. Nach bisher erst vier Siegen in elf Spielen steht das Team von Trainer Bennet Wiegert im drittletzten Spiel der Gruppenphase gegen den dänischen Spitzenklub Aalborg AB (20.45 Uhr) unter Druck.