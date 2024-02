Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 21. Februar

Anzeige

Die deutschen Tischtennisspieler kämpfen bei der Team-WM um ihr Ticket für die Olympischen Spiele. Gelingt im Achtelfinale gegen Singapur oder den Iran ein Sieg, ist der Mannschaft um Dimitrij Ovtcharov ein Startplatz für Paris sicher. Die schon für die Sommerspiele qualifizierten Frauen treten im südkoreanischen Busan in der Runde der letzten 16 gegen Schweden oder die Slowakei an. Los geht es um 9.00 Uhr MEZ.

Mit den dreitägigen Testfahrten in Bahrain beginnt für die Formel-1-Teams die letzte Phase ihrer Vorbereitung auf die neue Saison. Bis Freitag ist das Feld um Dauerweltmeister Max Verstappen auf der Strecke unterwegs, die auch Schauplatz des ersten Saisonrennens am 2. März sein wird. Nico Hülkenberg ist weiter der einzige deutsche Pilot in der Motorsport-Königsklasse.

Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan ist mit dem FC Barcelona in der Champions League gefordert. Die Katalanen treten im Achtelfinal-Hinspiel bei der SSC Neapel an, die Italiener hatten erst am Montag Trainer Walter Mazzarri entlassen. Fußball-Traditionsklub Barcelona hat in der Königsklasse seine letzte Titelchance.