Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 23. April

EISHOCKEY: Eisbären winken drei Matchbälle

HANDBALL: Magdeburg peilt Final Four an

FUSSBALL: Mailänder Klubs streiten um Finalticket

EISHOCKEY: Das dritte Spiel war eine klare Angelegenheit, jetzt winken den Eisbären Berlin im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) drei Matchbälle. Zwei Tage nach dem 7:0 vor eigenem Publikum kann der Titelverteidiger mit einem weiteren Sieg bei den Kölner Haien auf 3:1 in der Best-of-seven-Serie stellen und für eine Vorentscheidung sorgen. Der erste Puck fällt um 19.30 Uhr.

HANDBALL: Für den deutschen Handballmeister SC Magdeburg wird es im Rennen um die Teilnahme am Final Four der Champions League ernst. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen KC Veszprem aus Ungarn gilt es ab 18.45 Uhr, den ersten von zwei Schritten auf dem Weg nach Köln zu machen. In der Lanxess Arena fällt Mitte Juni wie gewohnt die Titelentscheidung.

FUSSBALL: Yann Aurel Bisseck oder Malick Thiaw, Inter oder AC? Ein Mailänder Fußballklub kommt ins Finale der Coppa Italia, welcher es sein wird, entscheidet sich im Halbfinal-Rückspiel ab 21.00 Uhr. Meister Inter ist offiziell Gastgeber, der Ausgang nach dem 1:1 im ersten Duell zwischen den Teams der beiden deutschen Nationalspieler völlig offen. Der Sieger trifft im Endspiel von Rom voraussichtlich auf den FC Bologna, der Anfang des Monats beim FC Empoli klar gewonnen hatte (3:0).