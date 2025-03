Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 26. März

FUSSBALL: Bayern hofft auf Comeback in der Königsklasse

EISHOCKEY: Haie wollen Entscheidung in Bremerhaven

FUSSBALL: Mit dem Rücken zur Wand wollen die Fußballerinnen des deutschen Meisters Bayern München doch noch ins Halbfinale der Champions League einziehen. Nach dem 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel muss München bei Olympique Lyon ein Comeback hinlegen. Anstoß ist um 18.45 Uhr, aufgegeben haben die Bayern im Duell mit dem Rekordsieger längst noch nicht. "Ich traue unserer Mannschaft alles zu", sagt Nationalspielerin Giulia Gwinn.

EISHOCKEY: Die Kölner Haie wollen ihren zweiten Matchball nutzen und ins Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga einziehen. Der Sechste der Hauptrunde führt in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 gegen die Fischtown Pinguins, kassierte aber am Montag beim 2:5 in eigener Halle die erste Niederlage. In Bremerhaven hat der KEC nun die nächste Chance, das Spiel beginnt um 19.00 Uhr. Eine halbe Stunde später möchte Hauptrundensieger ERC Ingolstadt in seiner umkämpften Viertelfinalserie gegen die Nürnberg Ice Tigers erneut vorlegen. Nach vier Spielen steht es 2:2, bislang ging es in allen Duellen eng zu. Zum Weiterkommen werden vier Siege benötigt.