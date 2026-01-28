Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 28. Januar

HANDBALL: Deutschland kämpft ums EM-Halbfinale

FUSSBALL: Showdown in der Champions League

HANDBALL: Für die deutschen Handballer geht es im letzten Spiel der Hauptrunde gegen Frankreich um den Einzug ins EM-Halbfinale. Dem DHB-Team reicht gegen den Titelverteidiger dabei ein Unentschieden zum Weiterkommen. Anwurf in der Jyske Bank Boxen in Herning ist um 18.00 Uhr.

FUSSBALL: Am letzten Spieltag der Champions League ist Spannung garantiert. Borussia Dortmund kämpft gegen Inter Mailand um seine Minimalchance für eine direkte Achtelfinalqualifikation. Bayer Leverkusen steht gegen den FC Villarreal unter Druck und will die Play-offs klarmachen. Der bereits sicher fürs Achtelfinale qualifizierte FC Bayern tritt bei der PSV Eindhoven an. Eintracht Frankfurt hat Tottenham Hotspur zu Gast. Alle Spiele starten um 21.00 Uhr.