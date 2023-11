Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 29. November

Anzeige

Bayern München will mit einem Heimsieg gegen den FC Kopenhagen seine weiße Weste in der Gruppenphase der Champions League behalten. Der deutsche Rekordmeister steht durch vier Siege nach vier Spielen bereits als Gruppensieger fest, für die Dänen geht es im engen Rennen mit Galatasaray Istanbul und Manchester United noch um den Achtelfinaleinzug. Anstoß ist um 21.00 Uhr. Parallel will Union Berlin nach dem Verpassen der K.o.-Runde wenigstens die Chance auf Platz drei bewahren. Bei Sporting Braga muss Union dafür beim Debüt von Trainer Nenad Bjelica seinen ersten Sieg in der Königsklasse einfahren.

Der Auftakt im Einzel war packend, nun steht für die deutschen Biathletinnen der nächste spannende Wettkampf auf dem Programm. Am Wochenende hatte Franziska Preuß mit 0,1 Sekunden hauchzart den Sieg verpasst, nun will die Deutsche mit dem DSV-Team den Sieg in der Staffel über 4x6 km. Die ersten Athletinnen gehen im schwedischen Östersund um 15.20 Uhr an den Start, Aushängeschild Preuß trägt die Verantwortung als Schlussläuferin.