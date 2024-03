Die Sport-Höhepunkte am Montag, 11. März

Anzeige

Bayern München hat vorgelegt, der VfL Wolfsburg will dranbleiben. Im Montagsspiel der Frauenfußball-Bundesliga empfängt der DFB-Pokalsieger den Aufsteiger RB Leipzig. Mit einem Sieg würde der VfL den Rückstand zu Spitzenreiter und Titelverteidiger München wieder auf einen Punkt verkürzen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Leipzig ist in der Rückrunde noch ungeschlagen.

In Indian Wells stehen für die Tennisprofis die Drittrundenspiele auf dem Programm. So bekommt es beim ATP-Masters unter anderem Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic aus Serbien mit dem Italiener Luca Nardi zu tun. Die belarussische Australian-Open-Gewinnerin Aryna Sabalenka trifft beim WTA-Turnier in Kalifornien auf Emma Raducanu aus Großbritannien.