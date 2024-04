Die Sport-Höhepunkte am Montag, 15. April

Anzeige

Beim Sommermärchen-Prozess vor dem Landgericht Frankfurt/Main steigt die Spannung. Ab 10.00 Uhr soll am vierten Verhandlungstag Uli Hoeneß im Verfahren um die Fußball-WM 2006 aussagen. Der Ehrenpräsident von Rekordmeister Bayern München ist als Zeuge geladen, weil sich Richterin Eva-Marie Distler neue Erkenntnisse über die dubiosen Geldflüsse erhofft. Grund für ihre Annahme sind Aussagen von Hoeneß aus den Jahren 2020 und 2021. Damals deutete der mittlerweile 72-Jährige an, dass er wisse, warum es die Millionenzahlungen rund um die Endrunde in Deutschland gegeben habe.

Das Dauerduell geht in die nächste Runde: Die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen stehen sich zum elften Mal nacheinander in der Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gegenüber. Beide Klubs haben 13 Titel auf dem Konto, der Sieger ist alleiniger Rekordchampion. Im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie ist Berlin der Austragungsort, los geht's in der Max-Schmeling-Halle um 19.30 Uhr.