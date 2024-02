Die Sport-Höhepunkte am Montag, 19. Februar

Anzeige

Die deutschen Teams greifen bei der Tischtennis-WM in Busan nach den Gruppensiegen, die den direkten Einzug ins Achtelfinale garantieren. Die Männer spielen um 9.00 Uhr gegen England, die Frauen um 12.00 Uhr gegen die Slowakei. Beide Mannschaften haben jeweils alle drei Spiele gewonnen und gehen als Favoriten in die Begegnungen.

Bei der UAE Tour der Radprofis in den Vereinigten Arabischen Emiraten feiert Sprinter Pascal Ackermann sein Debüt für das Team Israel-Premier Tech. Für das deutsche Team Bora-hansgrohe ist unter anderem Emanuel Buchmann bei der Rundfahrt über sieben Tage am Start, die am Montag mit einer Etappe über 141 km nach Liwa beginnt.