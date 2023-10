Die Sport-Höhepunkte am Montag, 9. Oktober

Anzeige

Die Bundesliga-Bosse beraten, wie die Zukunft im deutschen Fußball aussehen soll. Die Absegnung des Grundlagenvertrags, die Idee eines nationalen Financial Fairplay und das erneut aufgekommene Investoren-Thema stehen bei der Versammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) auf der Tagesordnung. Formal im Vordergrund steht der neu ausgehandelte Grundlagenvertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). Nachdem der DFB die Regelung der Geldströme mit der DFL bereits Ende September bei seinem Bundestag durchgewunken hat, gibt es keine Zweifel am grünen Licht der Klubs.

Im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga bietet sich der TSG Hoffenheim die Chance auf den Sprung an die Spitze. Das Team aus dem Kraichgau hat beide bisherigen Liga-Partien für sich entschieden und will gegen Bayer Leverkusen (19.30/DAZN) nachlegen und wieder am VfL Wolfsburg vorbeiziehen.

Bei den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Tlaxcala/Mexiko sind unter anderem die deutschen Duos Nils Ehlers/Clemens Wickler sowie Laura Ludwig/Louisa Lippmann gefordert. Bei den Turnieren bis zum 15. Oktober treten jeweils 48 Männer- und Frauenteams in zwölf Vierergruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten sowie die besten vier Gruppendritten ziehen direkt in die Runde der letzten 32 ein.