Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 01. Februar

Am 20. Spieltag empfängt Bayern München den Tabellenvorletzten Holstein Kiel (15.30 Uhr/Sky). Ein Sieg ist Pflicht und würde den Abstand auf Verfolger Bayer Leverkusen bei mindestens sechs Punkten belassen. Borussia Dortmund muss sich beim 1. FC Heidenheim beweisen, bevor Trainer Niko Kovac am Sonntag das Team übernehmen wird. Im Abendspiel um 18.30 Uhr trifft Union Berlin auf RB Leipzig.

Nach dem Mixed-Team-Wettkampf am Freitag folgen am Samstag in Willingen die Einzelwettbewerbe. Die DSV-Auswahl möchte beim Heimweltcup die Trendwende schaffen und in die Erfolgsspur zurückfinden. Um 12.00 Uhr (ARD) beginnen die Frauen, um 16 Uhr folgen die Männer.

Beim Qualifikationsturnier für den Davis Cup ist das deutsche Team gegen Israel gefordert. Ab 12.30 Uhr (DAZN und Tennis Channel) spielen zunächst die Doppel, eine Entscheidung würde in den abschließenden Einzeln zwischen Yannick Hanfmann auf Yshai Oliel sowie Maximilian Marterer gegen Daniel Cukierman fallen. Die Partien werden in Vilnius/Litauen ausgetragen.