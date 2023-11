Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 11. November

Anzeige

Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag um 15.30 Uhr Borussia Dortmund zum Bundesliga-Verfolgerduell. Beide Klubs haben 21 Punkte auf dem Konto und liegen sieben Punkte hinter Bayer Leverkusen und fünf Zähler hinter Bayern München auf den Plätzen drei und vier. Der VfB kann auf einen Einsatz von Topstürmer Serhou Guirassy hoffen, beim BVB ist Kapitän Emre Can fraglich. Beide Vereine brauchen einen Sieg, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Die Bayern empfangen zur gleichen Zeit den FC Heidenheim. Am Abend ist der 1. FC Köln beim VfL Bochum zu Gast und könnte mit einem Sieg den Tabellenkeller verlassen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft beim Deutschland Cup in Landshut um 18.00 Uhr auf Österreich. Nach dem 4:1-Auftaktsieg gegen Dänemark will das runderneuerte Team von Bundestrainer Harold Kreis im zweiten Spiel erneut siegen. Beim Heimturnier treten Männer und Frauen unter einem Dach an. Die deutschen Eishockey-Damen spielen vor den Männern um 14.30 Uhr gegen Tschechien.

SKI ALPIN: Der Ski-Weltcup der Frauen geht im finnischen Levi in die zweite Runde. Topstar Mikaela Shiffrin will im Slalom ab 10.00 Uhr ihren ersten Saisonsieg feiern und jagt Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin hatte das Auftaktrennen in Sölden gewonnen. Shiffrin könnte in dieser Saison ihren sechsten Gesamtweltcup gewinnen und würde damit den Rekord von Annemarie Moser-Pröll einstellen.

Am siebten Spieltag der Basketball-Bundesliga treffen die EWE Baskets Oldenburg um 18.30 Uhr auf den amtierenden Meister ratiopharm Ulm und streiten sich um die Tabellenführung. Beide Klubs haben bisher nur ein Mal verloren und könnten sich an die Spitze setzen. Aufsteiger Rasta Vechta empfängt ab 20.00 Uhr Tabellenschlusslicht Hakro Merlins Crailsheim und muss den Anschluss an die Top-Vier halten.

Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg kämpfen bei der Klub-WM in Dammam um den Finaleinzug. Die Berliner müssen im ersten Halbfinale um 15.30 Uhr gegen Topklub FC Barcelona ran. Champions-League-Sieger Magdeburg spielt in der Neuauflage des Königsklassen-Endspiels um 18.15 Uhr gegen das polnische Ausnahmeteam Industria Kielce um Nationaltorhüter Andreas Wolff. Der SCM gewann bereits 2021 und 2022 die Klub-WM und könnte in diesem Jahr den Titel-Hattrick perfekt machen.