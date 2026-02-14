Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 14. Februar

Im Nord-Süd-Klassiker der Fußball-Bundesliga ist Spitzenreiter Bayern München bei Werder Bremen zu Gast. Ebenfalls um 15.30 Uhr will Eintracht Frankfurts neuer Trainer Albert Riera mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach den Abwärtstrend der Hessen beenden. Zudem versucht der VfB Stuttgart, im Topspiel ab 18.30 Uhr Anschluss an die Champions-League-Plätze zu halten.

In der 2. Fußball-Bundesliga könnte Darmstadt 98 mit einem Erfolg bei Eintracht Braunschweig die Tabellenführung vorerst auf vier Punkte ausbauen. Parallel treffen um 13.00 Uhr zudem Hertha BSC und Hannover 96 im Duell zweier weiterer Aufstiegsaspiranten aufeinander.