Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 19. April

FUSSBALL: Bayern in Heidenheim gefordert

FUSSBALL: Aufstiegsrennen spitzt sich zu

EISHOCKEY: Zweites Spiel der Finalserie

FORMEL 1: Qualifying in Saudi-Arabien

TENNIS: Zverev im Halbfinale von München gegen Marozsan

FUSSBALL: Nach dem bitteren Aus in der Champions League will Bayern München in der Fußball-Bundesliga eine Reaktion zeigen - und die Konkurrenz aus Leverkusen im Meisterschaftsrennen auf Distanz halten. Ab 15.30 Uhr ist die Mannschaft von Vincent Kompany beim abstiegsgefährdeten 1. FC Heidenheim gefordert, mit einem Sieg würde der Vorsprung zumindest vorübergehend auf neun Punkte anwachsen. Zeitgleich wollen unter anderem der VfL Bochum bei Werder Bremen und Holstein Kiel bei RB Leipzig wichtige Punkte im Tabellenkeller sammeln.

FUSSBALL: In der 2. Liga spitzt sich der Kampf um den Aufstieg immer weiter zu. Im Topspiel ab 20.30 Uhr will der Hamburger SV mit einem Sieg bei Schalke 04 einen wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr machen. Bereits ab 13 Uhr trifft die SV Elversberg im direkten Duell um Relegationsplatz drei auf Fortuna Düsseldorf. Der 1. FC Kaiserslautern muss zu Eintracht Braunschweig, außerdem treffen der 1. FC Nürnberg und der SC Paderborn aufeinander.

EISHOCKEY: In der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga steht das zweite Spiel auf dem Programm. Nach der deutlichen 1:5-Niederlage zum Auftakt wollen die Kölner Haie vor heimischer Kulisse gegen die Eisbären Berlin zurückschlagen. Der Puck fällt um 19 Uhr.

FORMEL 1: Auf den Straßen von Dschidda kämpfen die Formel-1-Piloten ab 19.30 Uhr um die Pole Position, die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri gehen als Favoriten in die Zeitenjagd. Weltmeister Max Verstappen fuhr zuletzt mit seinem Red Bull nur hinterher - und hofft nun in Saudi-Arabien auf Besserung.

TENNIS: Nach seinem hart erkämpften Einzug ins Halbfinale peilt Alexander Zverev beim ATP-Turnier in München den Sprung ins Endspiel an. Der Tokio-Olympiasieger bekommt es dabei mit Fabian Marozsan aus Ungarn zu tun. Für Zverev ist es nach den Australian Open erst die zweite Teilnahme an einem Halbfinale in diesem Jahr. Das Turnier in München konnte er bislang 2017 und 2018 gewinnen.