Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 20. April

Anzeige

Bayern München steht in der Fußball-Bundesliga am 30. Spieltag die Rückkehr in den grauen Liga-Alltag bevor. Nach dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale spielt der entthronte Meister um 18.30 Uhr bei Union Berlin. In den Nachmittagsspielen um 15.30 Uhr treffen in Abstiegsduellen der VfL Wolfsburg und der VfL Bochum sowie der 1. FC Köln und Schlusslicht Darmstadt 98 aufeinander.

Der VfB Friedrichshafen kann in der Volleyball-Bundesliga nach neun Jahren auf den Meister-Thron zurückkehren und auch wieder zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen. Im dritten Play-off-Finalduell der 13-maligen Titelgewinner bei Seriensieger Berlin Recycling Volleys hat der VfB nach seinen Erfolgen in den beiden ersten Endspielen der Best-of-five-Serie seinen ersten Matchball.

Vor dem Großen Preis von China in der Formel-1-WM am Sonntag stehen in Shanghai zunächst der Sprint und das Qualifying für das Rennen im Blickpunkt. Im Sprint geht McLaren-Pilot Lando Norris vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton auf die Piste. Titelverteidiger Max Verstappen startet von der vierten Position.