Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 24. Januar

HANDBALL: DHB-Team gegen Norwegen in der Hauptrunde

FUSSBALL: Bayern empfängt Augsburg - Leverkusen und Frankfurt brauchen Siege

SKI ALPIN: Abfahrt in Kitzbühel

HANDBALL: Nach dem Sieg gegen Portugal zum Auftakt der EM-Hauptrunde (32:30) treffen die deutschen Handballer im zweiten Spiel auf Norwegen (20.30 Uhr) - und können die Tür zum Halbfinale schon ganz weit aufstoßen. Los geht es im dänischen Herning um 20.30 Uhr.

FUSSBALL: In der Bundesliga empfängt Tabellenführer Bayern München den FC Augsburg. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen wollen nach den Niederlagen in der Champions League bei ihren Heimspielen in der Liga Zeichen gegen die Krise setzen (alle 15.30 Uhr). Im Abendspiel gastiert Borussia Dortmund bei Union Berlin (18.30 Uhr).

SKI ALPIN: Die Skirennläufer machen in Kitzbühel weiter, auf der legendären Streif steht um 11.30 Uhr die Abfahrt an. Im Super-G am Freitag enttäuschten die deutschen Männer durchgehend, mal wieder unwiderstehlich dagegen: Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz.