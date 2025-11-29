Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 29. November

FUSSBALL: Bayern wollen in Erfolgsspur zurück

BIATHLON: Preuß startet in Olympia-Saison

FORMEL 1: Sprint um wichtige WM-Punkte in Doha

FUSSBALL: Bei der Fortsetzung des zwölften Spieltages in der Fußball-Bundesliga will Titelverteidiger Bayern München in die Erfolgsspur zurück und damit seine Tabellenführung festigen. Nach seiner wettbewerbsübergreifend ersten Saisonniederlage in der Champions League beim FC Arsenal (1:3) ist das Team von Trainer Vincent Kompany ab 15.30 Uhr gegen den seit acht Runden punktlosen Vorjahresaufsteiger FC St. Pauli hoher Favorit. Im Spitzenspiel treffen am Abend (18.30) Münchens Verfolger Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund aufeinander.

BIATHLON: Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß und Co. starten in die Olympia-Saison. Beim Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund stehen für die Winterzweikämpfer die Staffelrennen für Frauen (13.15) und Männer (16.55) auf dem Programm.

FORMEL 1: Viel spannungsgeladener als von vielen erwartet beginnt in der Formel-1-WM beim Großen Preis von Katar das vorletzte Rennwochenende der Saison. Beim Sprint (15.00) kämpft das Führungstrio mit Spitzenreiter Lando Norris und den ebenfalls noch mit Titelchancen startenden Verfolgern Oscar Piastri und Max Verstappen schon vor dem Qualifying für das Rennen am Sonntag um wichtige Punkte.