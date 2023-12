Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 30. Dezember

Anzeige

SKILANGLAUF: Als Teamsprint-Duo holten Victoria Carl und Katharina Hennig Olympia-Gold, bei der Tour de Ski kämpfen die beiden Thüringerinnen um den Status der besten deutschen Langläuferin. Beim Auftakt in Toblach stehen die Sprints der Männer und Frauen auf dem Programm, los geht es um 14.00 Uhr.

TENNIS: Nach eineinhalb Jahren "Mama-Pause" kehrt Angelique Kerber in Australien auf die Tennistour zurück. An der Seite von Alexander Zverev kämpft sie um den United Cup. Am frühen Morgen mitteleuropäischer Zeit trifft das deutsche Team zum Auftakt auf Italien, Kerber und Zverev sollen in den Einzeln aufschlagen.

SKISPRINGEN: Besser zwei Schanzen als gar keine: Ab 19.30 Uhr startet die Two Nights Tour der Frauen in Garmisch-Partenkirchen. Mit dabei: Die siebenmalige Weltmeisterin Katharina Schmid. Erstmals findet ein Frauen-Springen auf der großen Olympiaschanze in Partenkirchen statt.