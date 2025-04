Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 5. April

Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist für Borussia Dortmund und Trainer Niko Kovac beim SC Freiburg ein Sieg praktisch Pflicht, um sich doch noch für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Die Vorzeichen stehen gut: Die vergangenen sechs Spiele gegen den Sport-Club gewann der BVB. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Zeitgleich tritt Bayer Leverkusen beim 1. FC Heidenheim an, für den Double-Gewinner geht es vor allem darum, nach dem blamablen Pokalaus in Bielefeld wieder zurück in die Spur zu kommen. Außerdem gibt Zsolt Löw sein Bundesliga-Debüt als Trainer von RB Leipzig gegen seinen früheren Klub TSG Hoffenheim, der FSV Mainz 05 empfängt Holstein Kiel, der VfL Bochum trifft auf Pokalfinalist VfB Stuttgart. Am Abend (18.30) spielt Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt.

In der Königsklasse des Motorsports geht es im japanischen Suzuka weiter. Beim dritten Grand-Prix-Wochenende der Formel-1-Saison gehen die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris als Favoriten ins Qualifying (8.00 Uhr MESZ). Auch Weltmeister Max Verstappen steht im Blickpunkt.

Deutschlands Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth ging mit großer Zurückhaltung in das Weltcup-Finale in Basel. Vor der entscheidenden Kür am Abend um 19.30 Uhr schob die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte die Favoritenrolle lieber der Weltmeisterin Lottie Fry aus den Niederlanden zu. Als Ziel in der St. Jakobshalle gab Werth im Vorfeld die Top Drei aus, Chancen auf den bereits siebten Titel sieht die 55-Jährige eher nicht. Zuzutrauen ist Werth das aber allemal.