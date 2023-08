Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 5. August

Anzeige

Das Traditionsduell zwischen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 und dem 1. FC Kaiserslautern steht in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag im Blickpunkt. Vor dem Topspiel des Tages treffen die Aufstiegsanwärter FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Neuling SV Elversberg bestreitet seine Heimpremiere gegen Hansa Rostock, während Tabellenführer SpVgg Greuther Fürth bei Holstein Kiel antreten muss.

Ohne Deutschland beginnt bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland die K.o.-Phase. Im ersten Achtelfinale trifft die Schweiz mit ihrer deutschen Nationaltrainerin Inka Grings in Auckland auf Spanien, ehe der frühere Weltmeister Japan und Norwegen in Wellington einen weiteren Viertelfinalisten ermitteln.

Die deutschen Basketballer bestreiten weniger als drei Wochen vor Beginn der WM in Asien einen Härtetest. In Bonn erhofft sich Bundestrainer Gordon Herbert im Duell des EM-Dritten mit Schweden Aufschlüsse für die endgültige Auswahl seines WM-Kaders.