Die Sport-Höhepunkte am Samstag, 8. März

BIATHLON: Die frisch gekürte Weltmeisterin Franziska Preuß will beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto ab 17.40 Uhr in der Verfolgung ihre Jagd auf den Gesamtweltcupsieg vorantreiben. Weniger Hoffnung auf einen deutschen Erfolg besteht hingegen in der Verfolgung der Männer über 12,5 km, die um 14.55 Uhr startet.

FUSSBALL: Nach der 0:3-Pleite in der Champions League bei Bayern München will Bayer Leverkusen in der Bundesliga den Rückstand zum Tabellenführer mindestens wahren. Der amtierende Meister trifft um 15.30 Uhr im Heimspiel auf den Tabellenzwölften Werder Bremen. Zeitgleich sind die Münchner gegen den VfL Bochum gefordert. Borussia Dortmund trifft außerdem auf den FC Augsburg, der VfB Stuttgart reist zu Holstein Kiel, der VfL Wolfsburg empfängt St. Pauli. Im Topspiel um 18.30 Uhr spielt der SC Freiburg gegen RB Leipzig.

SKI NORDISCH: Neben dem erneut favorisierten Kombinierer Vinzenz Geiger starten um 9.30 Uhr drei weitere Oberstdorfer bei der Ski-WM in Trondheim auf der Großschanze, bevor um 14.30 Uhr in der Loipe über 10 km die Entscheidung fällt. Am Vormittag fällt zudem der Startschuss für den 50-km-Massenstart der Spezialisten. Im Skispringen der Männer ab 15.45 Uhr rechnen sich die DSV-Adler Medaillenchancen aus.

FUSSBALL: Der enge Kampf um die Zweitliga-Aufstiegsplätze geht weiter. Der Hamburger SV trifft um 20.30 Uhr auf den Verfolger Fortuna Düsseldorf und will die Tabellenführung festigen. Ab 13.00 Uhr gastiert der 1. FC Köln bei Aufsteiger SSV Ulm. Außerdem kämpfen der 1. FC Magdeburg gegen Greuther Fürth und Schalke 04 gegen Hertha BSC um Punkte.