Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 03. Dezember

Der ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hat die nächste Reifeprüfung vor der Brust. Die Werkself empfängt um 17.30 Uhr Borussia Dortmund zum Topspiel des 13. Spieltags, mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Xabi Alonso den Vorsprung auf den BVB auf 13 Zähler ausbauen. Zuvor gastiert um 15.30 Uhr der SC Freiburg bei Mainz 05, um 19.30 Uhr schließt die Partie des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt den Spieltag ab.

Gerade erst hat Franziska Preuß das Gelbe Trikot der Weltcup-Führenden übernommen, schon muss die deutsche Biathletin es erstmals verteidigen. Am Freitag hatte sie sich das Leibchen durch den vierten Platz im Sprint gesichert, um 14.00 Uhr treten Preuß und Co. in Östersund in der Verfolgung über 10 km an. Im Anschluss starten die Männer um Benedikt Doll in ihre Verfolgung über 12,5 km (16.00 Uhr). In Lillehammer stehen zudem gleich mehrere Highlights an: Die Kombinierer messen sich im Einzel (9.00 Uhr/11.30 Uhr), Skispringerinnen (12.30 Uhr) und Skispringer (17.00 Uhr) starten von der Großschanze.

Zum zweiten Mal nach dem WM-Triumph messen sich die deutschen Weltmeister von Alba Berlin und Bayern München. Im Oktober unterlag Berlin mit Johannes Thiemann in der EuroLeague noch deutlich, nun will Alba die Revanche in der Bundesliga und könnte mit einem Sieg trotz Krise an den Bayern vorbeiziehen. Thiemann trifft mit Isaac Bonga, Niels Giffey und Andreas Obst bei den Münchnern gleich auf drei seiner Teamkameraden des WM-Coups, die Partie beginnt um 17.00 Uhr.