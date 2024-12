Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 08. Dezember

FUSSBALL: Am Sonntag wollen gleich drei Bundesliga-Teams den Anschluss an die oberen Plätze halten. Der seit wettbewerbsübergreifend sieben Spielen ungeschlagene VfL Wolfsburg empfängt den FSV Mainz 05 ab 15.30 Uhr. Im zweiten Sonntagsspiel ist ab 17.30 Uhr der SC Freiburg, der unter der Woche im DFB-Pokal am Drittligisten Arminia Bielefeld scheiterte, bei der TSG Hoffenheim im Einsatz.