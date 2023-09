Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 10. September

Anzeige

Die deutschen Basketballer wollen im Finale der WM in Manila ihren historischen Sensationserfolg mit dem Titel krönen. Im Endspiel am Sonntag treffen Franz Wagner, Dennis Schröder und Co. in der philippinischen Hauptstadt zwei Tage nach ihrem Halbfinal-Coup gegen Topfavorit USA auf Serbien. Tip Off ist um 14.40 Uhr, das ZDF und MagentaSport übertragen die Partie live.

Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic und Daniil Medwedew bestreiten bei den US Open in New York das Endspiel um den letzten Major-Titel des Jahres. Djokovic, ab Montag wieder die Nummer eins der Welt, greift dabei nach dem 24. Sieg seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier, während Medwedew nach seinem Halbfinalsieg gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz auf die Wiederholung seines US-Open-Triumphes von 2021 hofft.

Der Münchner Titelverteidiger Oliver Zeidler und der Deutschland-Achter stehen bei der Ruder-WM in Belgrad in den abschließenden Finalläufen aus deutscher Sicht im Blickpunkt. Zeidler peilt dabei seinen dritten Einer-Titel an, während der erst über den Hoffnungslauf ins Finale eingezogene Achter des Deutschen Ruder-Verbandes vorrangig Platz fünf für die angestrebte Olympia-Qualifikation zum Ziel hat.

Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl nimmt beim EM-Heimspiel in Riesenbeck ihr zweites Gold ins Visier. Zwei Tage nach dem Sieg mit Dalera im Grand Prix Special will die 37-Jährige auch in der Kür ihren Titel erfolgreich verteidigen.