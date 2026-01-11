Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 11. Januar

FUSSBALL: Bayern können Vorsprung ausbauen

HANDBALL: EM-Generalprobe der DHB-Männer

BIATHLON: Weltcup-Abschluss in Oberhof

FUSSBALL: In der Fußball-Bundesliga greift auch der deutsche Meister Bayern München nach der kurzen Winterpause wieder ins Geschehen ein. Zum Abschluss des 16. Spieltages kann der Tabellenführer gegen den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr) durch einen Sieg seinen Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund auf elf Punkte vergrößern. Im ersten Sonntagsspiel treffen zuvor Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg aufeinander (15.30 Uhr).

HANDBALL: Die deutschen Handballer bestreiten ihre EM-Generalprobe. Dabei misst sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason in Hannover vier Tage vor ihrem Turnierauftakt gegen Österreich erneut mit dem WM-Zweiten Kroatien (18.05 Uhr), nachdem die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am vergangenen Donnerstag in Zagreb bereits ein erstes Testspiel beim Team vom Balkan 32:29 gewonnen hatte.

BIATHLON: Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof stehen für Weltmeisterin Franziska Preuß und Co. am Sonntag die abschließenden Rennen auf dem Programm. Die Deutschen wollen dabei in der Männer-Staffel (11.00 Uhr) sowie in der Verfolgung der Frauen (14.30 Uhr) weiter Selbstvertrauen für die kommenden Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen sammeln.