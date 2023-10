Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 15. Oktober

Anzeige

Präsident Thomas Bach begrüßt die IOC-Mitglieder zur 141. Session im indischen Mumbai. Die von der Exekutive ausgearbeiteten Entscheidungen zum Programm der Sommerspiele 2028 in Los Angeles und die Aufnahme der neuen Mitglieder sind erst für Montag angesetzt. Unter anderem werden die IOC-Mitglieder Cricket das olympische Comeback ermöglichen und Sportmanager Michael Mronz als dritten Deutschen nach Bach und Britta Heidemann in ihren Kreis aufnehmen.

Stürmerstar Erling Haaland spielt in der EM-Qualifikation um die Chance auf das Turnier im kommenden Jahr in Deutschland. Haaland braucht mit Norwegen in Oslo gegen Spanien einen Sieg, um im Rennen um das EM-Ticket zu bleiben. Auch Polen benötigt in Warschau gegen Moldau dringend drei Punkte, muss dabei aber auf seinen verletzten Torjäger und Kapitän Robert Lewandowski verzichten. Beide Partien beginnen um 20.45 Uhr.