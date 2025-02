Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 16. Februar

Franziska Preuß greift bei der Biathlon-WM in Lenzerheide nach ihrer dritten Medaille bei den Titelkämpfen in der Schweiz. Durch ihren zweiten Platz im Sprint geht die 30-Jährige am Sonntag aus einer guten Ausgangsposition in das 10-km-Verfolgungsrennen.

Am Tag nach dem Gipfel in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München will Verfolger Eintracht Frankfurt seinen dritten Platz festigen. Gegen Aufsteiger Holstein Kiel sind die Hessen am Sonntag klarer Favorit. Im ersten Spiel des Tages empfängt Werder Bremen den Abstiegskandidaten TSG Hoffenheim. Zum Abschluss des 22. Spieltages treffen der 1. FC Heidenheim und der FSV Mainz 05 aufeinander.

Im österreichischen Saalbach-Hinterglemm klingt am Sonntag die alpine Ski-WM aus. Im abschließenden Männer-Slalom geht der Münchner Linus Straßer als einziger Teilnehmer des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) mit Außenseiterchancen auf eine Medaille an den Start.